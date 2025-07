Luis Díaz, a un paso del Bayern Múnich tras millonario acuerdo con Liverpool

Luis Díaz estaría a un paso de convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich, luego de que el Liverpool aceptara una oferta por 75 millones de euros del club alemán. La información fue revelada por el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports, quien aseguró que ya hay un acuerdo entre ambas instituciones por el delantero colombiano.

Según el reporte, el nuevo contrato de Luis Díaz con el conjunto bávaro sería por cuatro años, con la posibilidad de extenderse hasta 2029 si se cumplen ciertos objetivos deportivos. Esta sería la segunda oferta que el Bayern Múnich presenta por el atacante guajiro, y se espera que la próxima semana el futbolista presente los exámenes médicos correspondientes para oficializar su llegada.

Luis Díaz no jugó ante el Milan y su salida al Bayern sería inminente

Plettenberg también señaló que aún quedan algunos detalles por resolver, pero el grueso del acuerdo ya está cerrado. El monto total del traspaso, que podría alcanzar los 75 millones de euros, posiciona a Luis Díaz como uno de los fichajes más importantes del mercado de verano.

En paralelo, el colombiano se encuentra con el Liverpool en su gira de pretemporada por Asia. A pesar de entrenar con normalidad, no fue incluido en el partido amistoso ante el AC Milan, que terminó con derrota 4-2 para el conjunto inglés. Esta ausencia llamó la atención, dado que Luis Díaz ha sido una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo.

Ante las preguntas de la prensa, el técnico neerlandés Arne Slot aclaró que la decisión de no alinearlo está relacionada con los rumores sobre su salida. “En el caso de Lucho, sí. Últimamente, corren muchos rumores sobre él y no puedo entrar en detalles. Está entrenando muy bien con nosotros, pero por ahora hemos decidido no ponerlo a jugar”, explicó el entrenador.

Slot también reconoció que ha tenido conversaciones personales con el colombiano para hablar sobre su futuro. “Hablo con la mayoría de mis jugadores con frecuencia. Como dije, Lucho está entrenando muy bien, pero no puedo comentar mucho más al respecto”, concluyó.

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich marcaría un nuevo capítulo en la carrera del atacante, quien se consolidó como figura en el fútbol europeo desde su llegada al Liverpool.