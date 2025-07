El papá de Luis Díaz le estaría apostando a la música y esta es la gran suma que cobra por un show

Tras varios meses de incertidumbre, Luis Díaz se despidió del Liverpool, club con el que se convirtió en campeón de la Liga Premier de Inglaterra y donde por tres años fue uno de los jugadores claves del prestigioso equipo. Ahora, el futuro del querido jugador aterrizó en territorio alemán, en donde ya fue presentado por Bayern Múnich.

Mientras que el futbolista se encuentra en suelo europeo y se despide del Liverpool, el padre de Díaz, se está llevando algunas críticas por el rumor que está rondando en redes sociales. En este se afirma que Mane daría shows en vivo cantando vallenato, pues en múltiples veces el guajiro ha demostrado como buen costeño su afinidad con este género tan popular en el país. Incluso en el matrimonio de su hijo en Barranquilla, se le vio cantando con los famosos invitados.

¿Cuánto cobra el padre de Lucho Díaz por cantar en parranda vallenata?

Por medio de redes sociales, ha rondado el rumor de que Mane Díaz cobra cerca de 25 millones de pesos por cada ‘show’. De esta manera, el hombre le estaría sacando provecho a la visibilidad que ahora tiene gracias a su hijo.

Los comentarios negativos hacia el mayor de los Díaz no se hicieron de esperar y más de uno se quejó, pues no ven viable pagar tanto para escucharlo cantar “”Yo no pagaría 25 palos, pero él tampoco está haciendo el ridículo. “¡Hay que decirle a Lucho que lo recoja y lo ponga a trabajar o debería cobrar, debería pagar para qué lo dejaran cantar!”

¿Quién es Mane Díaz, padre del Luis Díaz?

Mane Díaz, es el padre del reconocido futbolista colombiano Luis Díaz, quien ha sido una figura fundamental en la vida y carrera de su hijo. Originario de La Guajira, Mane no solo ha sido un padre presente, sino también un apasionado del fútbol, dedicando gran parte de su vida a entrenar jóvenes talentos en su comunidad.

Fue él quien descubrió y cultivó el talento de Lucho desde temprana edad, guiándolo con esfuerzo y sacrificio hasta verlo brillar en el fútbol profesional. Su historia es un testimonio del poder del amor paternal, la perseverancia y el compromiso con los sueños familiares.

Además de su faceta deportiva, Mane Díaz participó en agrupaciones locales de la Guajira, como Juventud Vallenata, donde se desempeñó como cantante y guacharaquero.