Ídolo de Millonarios será el reemplazo de Juan Fernando Quintero en esta importante cita

El nombre de Juan Fernando Quintero se volvió a tomar los portales deportivos, debido a que en Argentina están dando por hecho su retorno a River Plate, todo esto tras un semestre en el América de Cali en el que ‘Kingterito’ no ganó ningún título. Pero esto no es lo único por lo que ha generado conversación, ya que el mediocampista canceló a última hora un evento en la ciudad de Bogotá. Acá le damos a conocer el nombre de la leyenda de Millonarios que estará en su reemplazo en esta importante cita.

PUBLICIDAD

Desde hace varias semanas un grupo de creadores de contenido se tomó plataformas como TikTok, para anunciar que Quintero sería parte de un evento deportivo en el Colegio Claretiano ubicado en la localidad de Bosa en Bogotá, suceso que estaba pactado para la tarde noche de este miércoles 9 de julio.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “La deuda es altísima”, Carlos Antonio Vélez reveló cuánto le ha pagado América a ‘JuanFer’ Quintero

Juan Fernando Quintero Foto tomada de la cuenta de X: @AmericadeCali

Horas antes de que se diera inicio a la convocatoria, el futbolista y su equipo de trabajo dieron a conocer las razones por las que el exjugador del Junior de Barranquilla, no cumpliría con el compromiso mediante un comunicado en el que expresaron:

“Atendiendo a lo sucedido por la no participación en el conversatorio en Bogotá D.C., informo a la comunidad en general que siempre he estado dispuesto de la mejor manera a atender mis presentaciones en público; en el momento, los organizadores del evento no finiquitaron pequeños detalles para mi presentación, por lo que me fue imposible viajar a la ciudad capital. Estaré atento para asistir en el momento que los organizadores nuevamente dispongan del sitio y de los recursos necesarios, siempre y cuando mis labores me lo permitan”, se lee en la misiva.

¿Quién estará en reemplazo de Quintero en evento en Bogotá?

Ante este imprevisto, la organización y una leyenda de Millonarios dieron a conocer que Rafael Robayo, leyenda del club embajador, sí estará presente. “Estaremos desde las 6:30 p.m para que nos acompañen, disfruten y la pasen bueno, Dios los Bendiga”, manifestó el hombre que en su momento vistió la casaca #8 del ‘azul capitalino."