“Voy a volver”, Juan Fernando Quintero dejó controversial comentario tras confirmarse su salida del América

Juan Fernando Quintero es, sin duda, uno de los futbolistas colombianos más representativos y queridos a nivel internacional. Este talentoso volante creativo se ha ganado el afecto de casi todo un país gracias a su innegable talento y carisma. Su trayectoria lo ha llevado a vestir las camisetas de varios equipos importantes en el Fútbol Profesional Colombiano, además de ser un habitual en la selección nacional desde hace más de una década.

Juan Fernando Quintero ya mostraba un talento especial desde sus inicios en Envigado y Atlético Nacional, lo que rápidamente lo catapultó al fútbol europeo. Allí, deslumbró en ligas como la italiana, portuguesa y francesa, e incluso tuvo una breve incursión en el fútbol de China. Tras su aventura por el continente asiático, “JuanFer” regresó a Sudamérica para vivir dos etapas brillantes: primero con River Plate, donde conquistó la Copa Libertadores, y luego con Racing de Avellaneda, con quienes se alzó con la Copa Sudamericana.

A pesar de su reconocimiento internacional, Juan Fernando Quintero ha generado cierto recelo entre algunas fanaticadas en Colombia. Por ejemplo, en Junior, su paso no fue tan destacado como se esperaba. Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, club del que es seguidor, lamentan que no los eligiera tras su salida del fútbol argentino. Y ahora, un sector de la afición del América de Cali muestra descontento, ya que Quintero afirmó no estar a gusto en el equipo y dejó la institución sin pena ni gloria.

A pesar de que los mismos fanáticos del club y un sector de la prensa lo han atacado por su forma de aprovecharse de los elencos de nuestro país, el futbolista parece tener en sus planes volver. De hecho, en una de sus publicaciones de redes sociales, un hincha le comentó lo siguiente: “Quédate en el rojo, hay que demostrar la grandeza del rojo”, a lo que, ante todo pronóstico, el crack de la Selección le respondió: “Seguro voy a volver, cuando todo se normalice”.