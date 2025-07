Juan Fernando Quintero señaló a los organizadores por su ausencia en un evento en el que era esperado

Juan Fernando Quintero estuvo ausente en un conversatorio en el que era esperado en la ciudad de Bogotá y ante esto decidió sacar un comunicado oficial explicando que no asistió porque los organizadores del evento no finiquitaron pequeños detalles para su presentación.

A través de sus redes sociales, el jugador que ha dado de qué hablar en los últimos días por su inminente salida de América de Cali, explicó lo sucedido y además dejó claro que está atento para cumplir con dicho compromiso cuando dispongan del sitio y los recursos necesarios. Eso siempre y cuando sus labores se lo permitan.

“COMUNICADO OFICIAL CANCELACION EVENTO EN BOGOTA: Atendiendo a lo sucedido por la no participación en el conversatorio en Bogotá D.C., informo a la comunidad en general que siempre he estado dispuesto de la mejor manera a atender mis presentaciones en público; en el momento, los organizadores del evento no finiquitaron pequeños detalles para mi presentación, por lo que me fue imposible viajar a la ciudad capital.

Estaré atento para asistir en el momento que los organizadores nuevamente dispongan del sitio y de los recursos necesarios, siempre y cuando mis labores me lo permitan”, explicó Juan Fernando Quintero.