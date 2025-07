Además de Falcao, Millonarios confirmó la salida de otro de sus referentes

La salida de Radamel Falcao García no fue la única que se confirmó en Millonarios durante este miércoles 2 de julio en donde también se aprovechó para oficializar y despedir con un mensaje de agradecimiento a Daniel Cataño que se va a jugar a Bolívar del fútbol boliviano.

“¡La pelota siempre al 🔟! 🏆🤙😜Ⓜ Luego de levantar 3 títulos con nuestra hermosa camiseta, @danielcatano20 continuará su carrera en el Club Bolívar de La Paz. ¡Muchas gracias Cracktaño por las alegrías, la magia y el compromiso!”, fue el mensaje que emitió la institución bogotana para anunciar la salida del centrocampista.

El centrocampista antioqueño llegó al equipo Embajador en el año 2022 y logró ganar tres títulos durante su estadía, uno de Copa, uno de Liga y otro de Superliga.

Falcao se va de Millonarios

“Millonarios FC informa que Radamel Falcao García ha decidido no continuar siendo jugador del club.

La ilusión de todos y el sueño del “Tigre” se cumplió. Gracias Radamel por vestir nuestros colores y por entregar todo por nuestro escudo. Gracias por permitir que nuestra historia tenga otro capítulo de gloria en donde la leyenda más grande del fútbol colombiano fue parte de nuestra institución.

¡Radamel “El Tigre” Falcao fue, es y seguirá siendo nuestro Embajador!”.

Mensaje de despedida de Falcao a Millonarios

“Los sueños se cumplen y logre cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializo y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha. Mientras pude deje la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto... Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma. @millosfcoficial, directivos, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y a todos los que hacen su trabajo silencioso en el club, gracias por tanto... Pueden estar seguros que siempre habrá un vínculo que nos une, desde la posición que sea, siempre tendré un lazo con el Club y con la hinchada. Vamos todos juntos...Y no lo olviden... SIEMPRE, SIEMPRE Millonarios!“, escribió Radamel Falcao García.