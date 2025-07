“Pobreza mental”, Carlos Antonio Vélez refrescó la memoria de Falcao y pidió que no lo pongan de disculpa

La salida de Radamel Falcao García de Millonarios ha dejado diferentes posturas, entre otros, quienes señalan que uno de los motivos de su adiós sería por el mal trato de algunos periodistas, apuntando a Carlos Antonio Vélez, que en el tramo final fue de los más certeros, sin embargo, el propio analista salió al paso y refrescó la memoria con las declaraciones de Gustavo Serpa, máximo accionista del cuadro bogotano y jefe del jugador.

Tras los señalamientos, el periodista hizo una publicación en la que sentenció que es de mediocres culpar a terceros e incluso mencionó el tema Serpa, que además reforzó con la imagen que recogió su declaración que decía: “¿Yo soy el responsable de que Falcao haya errado 3 goles en Pasto?...”.

A eso, comentó: “No me pongan de disculpa! La mediocridad de siempre, no asumir las culpas y tirarle la pelota a un tercero… qué pobreza mental! Pregunta… y si se molestan tanto por la crítica periodística, justa sin duda, por qué siguieron trabajando con los mismos patrones q los señalaron cuando los eliminaron el año pasado? Pildorita para la memoria…”.

Hay que recordar que el periodista también tuvo un intercambio de mensajes con Lorelei Tarón, esposa del jugador que se quedó de sus palabras hacia él, tras quedar eliminado en los cuadrangulares.

Falcao se va de Millonarios

“Millonarios FC informa que Radamel Falcao García ha decidido no continuar siendo jugador del club.

La ilusión de todos y el sueño del “Tigre” se cumplió. Gracias Radamel por vestir nuestros colores y por entregar todo por nuestro escudo. Gracias por permitir que nuestra historia tenga otro capítulo de gloria en donde la leyenda más grande del fútbol colombiano fue parte de nuestra institución.

¡Radamel “El Tigre” Falcao fue, es y seguirá siendo nuestro Embajador!”.

Mensaje de despedida de Falcao a Millonarios

“Los sueños se cumplen y logre cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializo y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha. Mientras pude deje la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto... Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma. @millosfcoficial, directivos, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y a todos los que hacen su trabajo silencioso en el club, gracias por tanto... Pueden estar seguros que siempre habrá un vínculo que nos une, desde la posición que sea, siempre tendré un lazo con el Club y con la hinchada. Vamos todos juntos...Y no lo olviden... SIEMPRE, SIEMPRE Millonarios!“, escribió Radamel Falcao García.