Dayro no fue convocado a la Selección por lo que dijo: Hernández Bonnet desmintió a Néstor Lorenzo

Muchos esperaban encontrar el nombre de Dayro Moreno en la lista de convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina, pero ni con las lesiones de Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré apareció.

Néstor Lorenzo entonces dio a entender que los futbolistas que militan en el ámbito internacional tienen prioridad: “Dayro es un gran jugador, ha tenido una gran trayectoria. Lo mismo Falcao, Rodallega, Teo, Bacca… uno va a la cancha y les gusta cómo juegan. Pero tenemos que poner el contexto internacional, el contexto de Eliminatoria, y creo que hay jugadores que están en mejor condición”.

No obstante, Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, aseguró que hubo otra razón para no llevar a Dayro Moreno.

Durante el programa ‘Jugada Maestra’ de Ditu, donde hablaron sobre el compromiso que tendrá la ‘Tricolor’ contra Perú este viernes 6 de junio, Javier Hernández Bonnet no eludió el tema de Dayro Moreno.

Según el experimentado periodista, el motivo real por el cual Néstor Lorenzo no quiso convocar al capitán del Once Caldas tuvo que ver con las declaraciones que dio, señalando que ‘su gasolina’ era el aguardiente.

“Me dicen que evidentemente estaba siguiendo (Néstor Lorenzo) a Dayro, pero llegó un momento cuando Dayro dijo que su vitamina era el aguardiente. (Lorenzo) luego dijo al respecto que no era posible, porque lo dijo públicamente”.

Javier Hernández Bonnet dice que en ese momento se diluyó cualquier posibilidad de ver nuevamente a Dayro Moreno defendiendo la camiseta de la Selección Colombia:

“Ahí se cayó la ilusión de (Dayro) de que visitera la camiseta de selección”.

Dayro Moreno sueña con regresar a la Selección Colombia:

Antes que se revelara un nuevo listado de integrantes de la Selección Colombia, Dayro Moreno estaba ilusionado con aparecer en el listado y dejó claro que todos los días trabaja pensando en regresar al combinado nacional:

“Uno trabaja, uno se esfuerza y se levanta con esa ilusión. Siempre lo he dicho y lo diré: el día que tome la decisión de retirarme, no pensaré más en la Selección, obvio como jugador, como profesional, porque siempre como hincha voy a amar a mi selección; por ahora estamos trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera. Trabajar porque sabemos que vestir la camiseta de nuestro país es un orgullo muy grande. Entonces, estoy trabajando para eso y Dios quiera tener la posibilidad que me llamen y seguir haciendo goles”.