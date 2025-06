“Soy de otro lote”, Fuerte vainazo de Carlos Antonio contra periodistas de Caracol, RCN y también Win Sports

"Soy de otro lote… Demostrado está. Mi opinión, libre e independiente, equivocada o no, ni se vende ni se arrienda por ninguna causa y ningún motivo. ¡La credibilidad no se hipoteca!“, fueron las palabras que escribió Carlos Antonio Vélez este miércoles 4 de junio y que no tienen otro propósito que enviarle un fuerte vainazo a algunos colegas.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Néstor Lorenzo por fin explicó por qué no convoca a Dayro Moreno a la Selección Colombia

Resulta que la cuenta de Instagram de la Selección Colombia publicó un comercial de Cerveza Águila, donde aparecen César Augusto Londoño de Caracol Radio, Pacho Vélez de ESPN y RCN, y Tito Puccetti de Win Sports y DirecTv.

El primero en aparecer es Pacho Vélez pidiendo la palabra, pero es César Augusto Londoño quien se lleva el protagonismo en la primera pregunta de la rueda de prensa que concedió Néstor Lorenzo.

El panelista de ‘El Pulso del Fútbol’ le cuestiona al técnico argentino qué le hace falta a la ‘Tricolor’: “Profe Lorenzo, le voy a hacer una pregunta que estoy seguro, le quisieran hacer 50 millones de colombianos, ¿qué nos falta?"

Lorenzo deja claro que solo hace falta la unión de todo el país por el equipo, pero luego Londoño le dice: “Profe, tenemos jugadores, pero, ¿hay equipo"? Entonces sale Juan Fernando Quintero asegurando que sí lo hay y hay un gran respaldo hacia el entrenador.

Llega el momento de Tito Puccetti, quien dice, “Es cierto que tenemos a Linda, pero ¿hay alguien más en su prime?“, dándole lugar a JuanFer Quintero para demostrar su talento con el canto y hacer un homenaje a la canción que entonan los hinchas del Liverpool para Luis Díaz.

Tal parece que el comercial no le gustó mucho a Carlos Antonio Vélez, así como tampoco se agradó de la participación de los periodistas, dejando claro que él no es igual a ellos.