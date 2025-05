“Dios quiera”: Dayro Moreno también sueña con regresar a la Selección Colombia

El presente de Dayro Moreno parece inmejorable, pues a sus 39 años de edad, sigue marcando la diferencia y rompiendo las redes rivales tanto en el fútbol colombiano como en la Copa Sudamericana.

Su nivel es tan bueno que muchos lo han pedido para la Selección Colombia, desde periodistas hasta los propios futbolistas.

Entonces, durante una entrevista con Claro Sports, Dayro Moreno confesó que todavía sueña con volver a la ‘Tricolor’.

¿Qué piensa Dayro Moreno de regresar a la Selección Colombia?

El máximo goleador en la historia de nuestro país ya sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia (la última vez fue en la Copa América 2016), pero no pierde la esperanza de recibir la oportunidad por cuenta de Néstor Lorenzo, y más ahora, que no parece haber un delantero consolidado en el equipo.

Dayro dejó claro que la única manera en que dejará de soñar con integrar la Selección Colombia es cuando se retire, pues aun en actividad, considera que tiene nivel para aportarle al equipo de nuestro país:

“Uno trabaja, uno se esfuerza y se levanta con esa ilusión. Siempre lo he dicho y lo diré: el día que tome la decisión de retirarme, no pensaré más en la Selección, obvio como jugador, como profesional, porque siempre como hincha voy a amar a mi selección; por ahora estamos trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera. Trabajar porque sabemos que vestir la camiseta de nuestro país es un orgullo muy grande. Entonces, estoy trabajando para eso y Dios quiera tener la posibilidad que me llamen y seguir haciendo goles”.

Once Caldas ganó, pero todavía no ha clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana:

Jerson Malagón y Esteban Beltrán anotaron en la victoria 2-1 de Once Caldas sobre Gualberto Villarroel San José, en el último compromiso que tenían en el Estadio Palogrande de Manizales por la fase de grupos.

Con esta victoria, el ‘Blanco Blanco’ llegó a 12 puntos, dos más que Fluminense. Precisamente, estos dos equipos se enfrentarán en Brasil por la sexta fecha para definir cuál equipo accede directamente a los octavos de final y cuál tendrá que disputar un repechaje contra otro club que haya finalizado tercero en la Copa Libertadores.

Fluminense vs Once Caldas por la última fecha de la Copa Sudamericana se disputará el próximo jueves 29 de mayo.