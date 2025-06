Millonarios ya no puede traer de vuelta a Juan José Ramírez, pero dos equipos de la A lo pretenden

Juan José Ramírez brilló tanto en la segunda división del fútbol colombiano con Orsomarso que dio el salto a Millonarios, donde no recibió muchas oportunidades de demostrar su talento, por lo cual, regresó a la B, pero ahora con los colores del Real Cartagena.

Con ‘Los Heróicos’ ha tenido una gran campaña, tanto que ya lo quieren de regreso en la primera división.

Julián Capera fue el encargado de revelar esta información, y aunque no dio nombres en concreto, aseguró que hay dos equipos interesados en fichar al joven futbolista de 23 años.

De igual manera, el periodista de ESPN, dio a conocer que Millonarios ya no tiene opción de traerlo de regreso porque en el negocio con Real Cartagena hubo dinero de por medio.

“La respuesta que me dan al consultar, técnicamente no es posible que regrese a Millonarios porque no hay opción de repesca. La opción de repesca existe siempre y cuando el préstamo sea sin costo. Real Cartagena pagó un valor importante para poder tenerlo prestado, así que cuando se fija la finalización del préstamo, no se deja opción de repesca. Hay dos equipos de la A que están interesados en llevarlo prestado porque Millonarios no lo va a vender a ningún equipo de primera división y en ese caso habría que convencer a las partes involucradas, pero no puede volver a Millonarios".

Falcao cree que Juan José Ramírez tiene talento para llegar a la Selección Colombia:

‘El Tigre’ coincidió en su primera temporada en Millonarios con Juan José Ramírez, a quien aconsejó y le dejó claro que debía seguir trabajando para llegar al fútbol europeo y a la Selección Colombia, porque nivel, tenía suficiente:

“Como jugador joven siempre he recibido su voz de aliento, él ve y me dice, que tengo mucho talento y que tengo todo para estar en la Selección y para jugar en Europa, siempre es como esa relación de papá, por decirlo así, con el hijo, que te ayuda, te aconseja, te guía. Hasta el día de hoy, todavía no me las creo, lo sigo procesando, contento, eso para mí ha sido importante y ahora que he tenido la oportunidad de actuar en estos dos partidos se ha puesto muy contento y me ha felicitado. Eso me hace muy feliz”.

