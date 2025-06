Tras las polémicas, Dimayor presentó a los equipos arbitrales para la fecha 2 de cuadrangulares

Millonarios vs Nacional

Luego de la gran polémica que se generó tras la fatídica actuación de Carlos Ortega en la primera fecha de los cuadrangulares durante el clásico Santa Fe vs Millonarios, Dimayor confirmó a los equipos arbitrales que se encargarán de impartir justicia en la segunda fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano:

Cuadrangular A:

Los dos partidos que se disputarán este miércoles 4 de junio, correspondientes a la segunda fecha de la zona A tendrán los siguientes equipos arbitrales:

Deportes Tolima vs Independiente Medellín:

Árbitro: Bismarks Santiago

Asistente Número 1: Cristian Aguirre

Asistente Número 2: Iván Ballesta

Cuarto Árbitro: Jairo Mayorga

VAR: Keiner Jiménez

AVAR: Lisandro Castillo

América de Cali vs Junior de Barranquilla:

Árbitro: Diego Ruiz

Asistente Número 1: Miguel Roldán

Asistente Número 2: Mario Tarache

Cuarto Árbitro: Mayra Sánchez

VAR: Ricardo García

AVAR: Sebastián Vela

Por su parte, le presentamos los encargados de impartir justicia en los partidos de Once Caldas vs Santa Fe y Millonarios vs Atlético Nacional que se jugarán el jueves 4 de mayo:

Once Caldas vs Santa Fe:

Árbitro: Diego Ulloa

Asistente Número 1: Mary Blanco

Asistente Número 2: Jorge Sanna

Cuarto Árbitro: Sebastián Toro

VAR: Mauricio Pérez

AVAR: Lizmair Suárez

Millonarios vs Atlético Nacional