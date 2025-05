Ramón Jesurún dejó claro qué piensa de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico en la Selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, no evadió su opinión sobre Néstor Lorenzo y la gestión de su cuerpo técnico al frente de la Selección Colombia a tan pocos partidos de finalizar la eliminatoria.

La Selección Colombia, pese a que sus dos años más recientes han sido destacados, llenó de dudas a ‘propios y extraños’ con el nivel que mostró luego de perder la final de la Copa América 2024.

Al punto que de los últimos seis partidos, únicamente ha podido ganar uno, empató otro y perdió cuatro, hecho que puso a dudar acerca de la continuidad de Néstor Lorenzo.

No obstante, Jesurún mostró todo su respaldo al entrenador argentino antes que dé a conocer la lista de futbolistas que estarán presentes en la próxima fecha FIFA en la que se enfrentarán a Argentina y Perú.

Según el mandatario de la FCF, la Selección Colombia estará en el Mundial del 2026, así los últimos partidos no hayan sido los mejores. Jesurún confía plenamente en Lorenzo y cree que es el técnico ideal para la ‘Tricolor’.

“Preocupación siempre la habrá, aunque estemos de primeros en cualquier competencia. Vamos a ir al Mundial. Y con este comentario no trato de subestimar ni nada por el estilo a nuestros rivales. Nosotros tuvimos una Selección en los últimos 24 meses de muy buena calidad, incluso los partidos en los que no conseguimos puntos nadie puede decir que la Selección jugó mal. Que hay mala suerte, que no la metimos, que nos metieron un gol en el último minuto, son circunstancia que da el fútbol, pero creo que el trabajo que hace nuestro cuerpo técnico, el momento que estamos viviendo de nuestros jugadores nos permite pensar con cierta tranquilidad, reitero sin subestimar a los rivales, que no vamos a tener problema para estar en el Mundial”,