Cristian Zapata y otros cinco jugadores se van de Atlético Bucaramanga: Uno de ellos va a Santa Fe

El primer semestre del 2025 no fue ideal para Atlético Bucaramanga, pues no solamente tuvieron que cambiar de entrenador en medio de la temporada, sino que perdieron la final de la Superliga, qu edaron eliminados del fútbol colombiano en la primera ronda y no lograron clasificarse a los octavos de final de Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

De esta manera, las directivas ya se pusieron a trabajar en los retos para el segundo semestre de este año, donde tendrán la Copa Sudamericana, compromisos de la Copa BetPlay, y por supuesto, la Liga BetPlay 2025-2.

Entonces dieron a conocer un listado de futbolistas que no continuarán en el equipo.

Vea acá: Futbolista de Once Caldas confesó que es primo de David Ospina y se le nota más de lo que parece

Un comunicado que publicó Atlético Bucaramanga, en horas de la mañana de este miércoles 4 de junio, indicó que Cristian Zapata, Andrés Ponce, Jean Carlos Blanco, Adalberto Peñaranda, Sebastián Agudo y Alejandro Moralez saldrán del equipo.

Alejandro Moralez regresará a Independiente Santa Fe, equipo dueño de sus derechos deportivos y Adalberto Peñaranda hará lo propio con Sarajevo de Bosnia, mientras que los demás jugadores se convertirán en agentes libres.

“El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que los jugadores Cristian Zapata, Andrés Ponce, Jean Carlos Blanco, Adalberto Peñaranda, Sebastián Agudo y Alejandro Moralez no continuarán formando parte de nuestra institución para el próximo semestre".

PUBLICIDAD

En el comunicado no dieron mayor información sobre la salida de cada uno, pero sí le agradecieron a los futbolistas por el tiempo en la institución y dejaron claro que continuarán trabajando en formar una nómina a la altura de sus compromisos:

“Desde ya, el club y su Junta Directiva continúan trabajando en la conformación de un plantel competitivo, con el firme propósito de representar con orgullo a nuestra ciudad y a nuestra hinchada, para estar a la altura de los retos que nos esperan en las competiciones nacionales e internacionales del segundo semestre del presente año 2025″.