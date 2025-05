“Salieron a ganar como si fuera una final”, futbolista del Bucaramanga tras perder con Colo Colo

Atlético Bucaramanga no pudo ganarle a Colo Colo en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y en consecuencia, no logró clasificar a los octavos de final del torneo y quedó relegado a la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Luciano Pons, delantero del ‘Leopardo’, dejó claro que el equipo chileno fue superior en todo momento porque se jugaron una final a pesar de estar eliminados.

Vea acá: Así quedaron los cruces de Bucaramanga, América y Once Caldas en la Copa Sudamericana

Colo Colo llegó al partido de la última fecha sin la posibilidad de tener hinchas en el estadio y tampoco tenía esperanza de clasificar, pero con la intención de no marcharse sin conseguir una última victoria.

Las palabras de Luciano Pons, además de señalar que los chilenos se jugaron una final, fue que los errores que cometieron los pagaron muy caro:

“Sabemos que nos encontrábamos con un rival que iba a jugar un partido tranquilo porque no se jugaba nada más allá del prestigio, están en un club que obliga siempre a ganar, hoy salieron a ganar como si fuera una final para ellos. Sinceramente, fueron muy superiores a nosotros, no pudimos encontrar nuestro juego en ningún momento y los errores que cometimos en estas competiciones las paga caro. Hoy nos tocó cometer un error que puede cometer la defensa o la delantera también”.

Pese a que los jugadores del Bucaramanga tenían la mentalidad puesta en clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, Luciano Pons destacó el buen papel que demostraron durante los seis partidos y ahora piensan en la Copa Sudamericana:

PUBLICIDAD

“La idea era competir, tratar de llegar a octavos de final, la ilusión y el sueño de todos nosotros, no se nos dio, dimos todo, no llegamos, sabemos que nos faltó. La verdad nos toca ir a Sudamericana, que después de que se ha hablado tanto que íbamos a ser el último y a ganarnos, el equipo cada vez que jugó demostró que tiene sus armas para poder competir. No pudimos llegar a los octavos, pero vamos a Sudamericana que va a ser muy importante”.