Daniel Muñoz atesora con cariño un hermoso gesto de Teo Gutiérrez cuando todavía no era futbolista

Teófilo Gutiérrez es ídolo del Junior de Barranquilla y un referente colombiano en los diferentes países donde dejó huella, incluyendo México, donde defendió los colores del Cruz Azul.

De hecho, cuando estaba en Cruz Azul, tuvo un hermoso gesto con Daniel Muñoz, quien en ese entonces era menor de edad, y quien todavía recuerda la anécdota.

Daniel Muñoz, actual campeón de la FA Cup con Crystal Palace, todavía tiene presente sus inicios en el fútbol profesional, cuando todavía no tenía certeza si iba a cumplir su sueño.

El talentoso lateral se presentó en México para hacer una prueba en Cruz Azul, donde tuvo la oportunidad de conocer a Luis Amaranto Perea, actual asistente técnico de la Selección Colombia, y a Teófilo Gutiérrez, uno de los mayores exponentes del balompié colombiano en dicho país:

“Tuve una prueba en Atlante y luego en Cruz Azul. En Cruz Azul me fue muy bien, pero era menor de edad y me tocaba esperar un año para firmar contrato. Allá conocí a Luis Amaranto Perea, que me ayudó mucho, pero también a Teófilo Gutiérrez. Ellos me trataron muy bien”.

No obstante, con ‘Teo’ hubo una relación más cercana gracias a la humildad y bonito gesto que tuvo el delantero, pues no solamente lo llevó hasta la casa en taxi, sino que le dio dinero:

“Tengo una anécdota bonita con ‘Teo’. Un día terminé de entrenar, él pidió un taxi y me preguntó dónde vivía yo. Le comenté que vivía cerca de la unidad deportiva y me dijo: ‘venga, yo lo llevo hasta allá’

Yo salí con él y justo cuando me bajé del taxi me dio hasta la ‘liga’. ‘Vea pelao, para que se tome un refresco’, me dijo Teófilo. Fue algo muy bacano".