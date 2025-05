Teófilo Gutiérrez podría salir de Junior porque reportaron conversaciones con equipo del extranjero

El viernes 16 de mayo, Junior de Barranquilla venció 2-1 a Fortaleza. Un día después, Teófilo Gutiérrez cumplió 40 años y el domingo reportaron que el futbolista está en conversaciones con un equipo del extranjero.

PUBLICIDAD

Vea también: “Hay que venderlo”: Futbolista del Cali sabe que la única manera de salir de la crisis es cambiando de dueño

El equipo que estaría interesado en quedarse con los servicios del delantero del Junior sería Oriente Petrolero de Bolivia. De hecho, desde la prensa de dicho país, informaron que Teófilo Gutiérrez sería uno de los refuerzos de lujo para el plantel, pero también estarían negociando con Henry Vaca.

Gustavo Gutiérrez, secretario general del club, confirmó esta información con el medio El Deber Sports, buscando un salto de calidad y experiencia en la plantilla.

Cabe resaltar que Teófilo Gutiérrez tiene contrato con Junior de Barranquilla hasta junio de 2025, es decir, cuando se termine la Liga BetPlay 2025-1, pues los directivos no le querían ofrecer un contrato más extenso porque no sabían en qué nivel llegaría.

De hecho, la idea que tenía la institución barranquillera era darle su ‘último baile’ al ídolo de la institución y luego organizarle un partido de despedida digno de su exitosa carrera.

No obstante, con el buen nivel que ha demostrado ‘Teo’ bajo las órdenes de César Farías, puede que se estén planteando realizar una renovación en su contrato, al menos, hasta diciembre de este año.

PUBLICIDAD

De esta manera, los dirigentes del cuadro ‘Tiburón’ se reunirán con Teófilo Antonio para poner sobre la mesa la situación del jugador frente a la institución y su carrera:

¿Qué piensa César Farías de Teófilo Gutiérrez?

El técnico venezolano no parecía muy convencido frente al regreso de Teófilo Gutiérrez a la institución, pues no tuvo el mejor rendimiento en Real Cartagena: “Teófilo ha tenido un rendimiento en algunas épocas pasadas alto, un jugador de Selección, un jugador internacional, ¿a quién no le gustaría tener un jugador de esa manera? Pero los años no pasan en vano tampoco y las características y situaciones del momento".

No obstante, Farías se dejó enamorar del ‘Perfume’ y recientemente lo llenó de elogios debido al amor que demuestra por los colores del Junior:

“Con Teo pasa algo muy simpático y particular, nos reunimos con él y nos convenció su pasión por el Junior, su capacidad de aportar, su atmosfera tanto dentro como fuera del plantel, a partir de ahí todo ha venido funcionando”.