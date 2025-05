“Sigue en competencia pero…“, Vélez habló por muchos, sobre Atlético Nacional en Copa Libertadores

Atlético Nacional perdió a manos de Nacional de Uruguay en la última fecha de la Copa Libertadores y no pudo conservar el primer puesto del grupo F.

El cuadro ‘Verdolaga’ llegó a la última fecha con la clasificación en el bolsillo, afortunadamente, porque volvió a perder de visitante.

Carlos Antonio Vélez habló sobre esta derrota, y muchos seguramente estarán de acuerdo, pues señaló los errores infantiles y no ve mucho futuro con ese mal nivel de visitante.

El periodista de Win Sports señaló la falta efectividad de los dirigidos por Javier Gandolfi, que en el segundo tiempo, se metieron atrás a cuidar el empate, lo que representó una anotación de Christian Oliva y la tercera derrota en condición de visitante en la Copa Libertadores (0-3 vs Inter, 0-1 vs Bahía y 0-1 vs Nacional).

Carlos Antonio concluyó diciendo que Nacional cometió errores tan infantiles que no le permite pensar en que firmarán tan buen papel, no solo porque deben enfrentarse a algún equipo que haya finalizado en la primera posición de su grupo, sino porque son malos visitantes:

“El bipolar Atlético Nacional cayó en Uruguay y resignó el primer lugar del grupo lo q representa terminar de visitante y tener q enfrentar a un groso( a un ganador de grupo). En el primer tiempo tuvo todo para ganar. Jugó en campo contrario, desniveló por velocidad y juego físico, llegó aunque no tiró al arco y lo maniató al rival. Pero en la segunda parte pareció un equipo vulgar, dejando ver sus vacíos defensivos cuando fue atacado y solo llegó cuando le marcaron el gol gracias a un espacio muy grande dejando por los centrales y la nula resistencia de su arquero. Le anularon un gol por una ingenuidad absurda.. el habilitado le pasó la pelota al inhabilitado.. ni de párvulos! Igual sigue en competencia pero…“.