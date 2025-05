Vélez aseguró que en FCF saben que técnicos que piden dinero a futbolistas para dejarlos jugar

Un escándalo se desató con las palabras de Julián Zea, quien aseguró que el técnico Hubert Bodhert le pidió 30 millones de pesos para tenerlo en cuenta en el equipo.

El estratega no se quedó callado y dejó claro que tomará acciones legales contra Zea, a quien señaló de insdiciplinado: “En estos momentos, hablé con el abogado del club y estaré presentando una denuncia formal por injuria y calumnia. Él tiene que decirme cuándo, dónde y cómo le pedí dinero. Yo nunca le pedí plata a ese señor ni a ningún jugador para que jugara. Eso no ha pasado y no pasará”.

Carlos Antonio Vélez tampoco fue ajeno al tema y dejó claro que ya ha tocado el tema con integrantes de la Federación Colombiana de Fútbol.

El periodista de Win Sports contó que en diferentes ocasiones lo han contactado para hacer denuncias sobre entrenadores que piden dinero para darle la oportunidad a un joven futbolista:

“Me llaman padres de familia, sobre todo en el fútbol juvenil y particularmente en los clubes, cuando se quiere o se pide una oportunidad. QUe hay quienes cobran peaje, coima. Eso es de vieja data, hay DTs que se emparentan con empresario y le traen jugadores y parten la marrana. EN Colombia ha pasado con gente que valoran mucho. Hay quienes cobran por acceder al equipo, por jugar en la primera división”.

Entonces Vélez aclaró que el caso de Alberto Gamero es completamente diferente, pues en su contrato ya estaba incluido un dinero extra por hacer debutar juveniles, pero él no pedía nada a cambio para darles la oportunidad:

“Es distinto cuando en los contratos, como pasó con Gamero, que po cada jugador que ascienda de las fuerzas básicas se le da un porcentaje al técnico, era lo mismo que se hacía con Carlos Bianchi en Boca, pero es distinto a la coima”.

Finalmente, Carlos Antonio dijo que ahondará en el delicado tema en los próximos días, pero adelantó que ya se ha puesto en contacto con integrantes de la Federación Colombiana de Fútbol y allá tienen conocimiento de la situación, aunque no hayan tomado ninguna medida hasta el momento:

“Hablé con la FCF varias veces, saben que eso pasa, me detendré los próximos días pero es grave la acusación de JUlián Zea a Hubert Bodhert”, finalizó Carlos Antonio en el programa ‘Palabras Mayores’ de este lunes 26 de mayo.