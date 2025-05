“Era un jugador gordo”, Hubert Bodhert le respondió a quien lo acusó de cobrar 30 millones para dejarlo jugar

Uno de los entrenadores del Fútbol Profesional Colombiano más importantes de los últimos años ha sido el oriundo de la costa atlántica, Hubert Bodhert, quien se ha desempeñado como estratega en clubes como Jaguares, Independiente Santa Fe o Alianza Valledupar.

A pesar de que no es precisamente un entrenador laureado, si es bastante respetado dentro del medio teniendo en cuenta su experiencia y la forma en que suele manejar los grupos, imponiendo mucha disciplina y mentalidad por sobre todas las cosas, pese a que en su mayoría ha dirigido equipos muy modestos.

Más allá de la transparencia que ha mostrado, el jugador Julián Zea, a quien dirigió en el 2021, salió a dar declaraciones polémicas, afirmando que el técnico cobraba hasta 30 millones de pesos por semestre para poner a jugar a algunos hombres, a lo que Bodhert no se quedó callado y en una charla para Gol Caracol respondió lo siguiente:

“Es un jugador que estuvo lleno de indisciplina, de informes disciplinarios, y fue un futbolista muy polémico, no solo en Alianza Petrolera. Donde quiera que ha estado, no ha tenido minutos porque era un jugador gordo, pesado y, además, muy indisciplinado. En estos momentos, hablé con el abogado del club y estaré presentando una denuncia formal por injuria y calumnia. Él tiene que decirme cuándo, dónde y cómo le pedí dinero. Yo nunca le pedí plata a ese señor ni a ningún jugador para que jugara. Eso no ha pasado y no pasará”

No contento con dejar por el piso la imagen del jugador, también aseveró que si esto fuera cierto lo hubiera dicho mucho antes, y que siempre ha sido un estratega buen pago, sin la necesidad de recurrir a estas acciones:

“Soy un técnico que tiene un muy buen salario y no necesito de esas cosas. En todos los equipos por los que he pasado, incluido Alianza Petrolera... Ahora Alianza de Valledupar... He trabajado con muchos jugadores que pueden confirmar que nunca he recurrido a esas prácticas. Se me hace extraño que esto salga ahora, cuando eso fue en 2021. Y aparte, cuando él salió de la institución, fue por temas de disciplina, no por otra cosa”.