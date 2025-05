El Arriero se llevó su botella de aguardiente de la rueda de prensa tras clasificar a Once Caldas

Once Caldas era el único equipo que llegó a la última fecha del ‘todos contra todos’ sin su cupo asegurado a los cuadrangulares, así que necesitaba ganarle a Deportivo Cali para evitarse dolores de cabeza, y con un solitario gol de Mateo García, así cumplió ante su gente en el Estadio Palogrande de Manizales.

PUBLICIDAD

Tan pronto finalizó el partido, los jugadores se acercaron a las tribunas para celebrar su tercera participación consecutiva en los cuadrangulares.

Minutos después, Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera asistió a la rueda de prensa, donde nuevamente dejó un momento memorable, al llevarse una botella de aguardiente.

Vea acá: “No sé quién era”, Falcao no aguantó la risa al reaccionar a su celebración

Si Once Caldas ha regresado a competir tanto en el fútbol colombiano como en los torneos continentales, es, en gran parte, gracias a la experiencia del ‘Arriero’ Herrera, quien ha ayudado a restaurar la relación con los hinchas que habían perdido la ilusión de ir al estadio a alentar al equipo.

Y esa restauración no ha sido únicamente gracias a los resultados, sino al carisma que demuestra en cada ocasión que tiene oportunidad: para la muestra, un botón, su más reciente rueda de prensa.

En primer lugar, dejó claro que su objetivo no está cumplido con la clasificación porque le están apuntando el título y confía en que tienen con qué buscarlo: “Hay una hinchada comprometida con el equipo… No hemos ganado nada, pero yo quiero ganar algo en el Once, estamos luchando por eso y sé que lo vamos a conseguir con estos jugadores. Con este estadio, con la hinchada, como estamos acá, yo creo que va a ser difícil que nos vayan a ganar".

PUBLICIDAD

Cuando terminó de responder las preguntas de los periodistas, invirtió los roles y fue él quien expresó su inquietud: “¿Esta me la puedo llevar?“, dijo el Arriero con la botella en mano. Los presentes le apoyaron y él no dudó en adueñársela.

*Ver a partir del minuto 17:40*