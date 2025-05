El Arriero pidió ayuda a la FCF por la competencia internacional en nombre de los 4 equipos: “siquiera cuatro días”

Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera ha sido artífice del gran nivel que ha demostrado Once Caldas, tanto en la Copa Sudamericana como en el rentado local, llegando a la última fecha con posibilidades de clasificar a siguiente instancia.

PUBLICIDAD

Entonces el técnico del ‘Blanco Blanco’ dijo que la Federación Colombiana de Fútbol debería ayudarle más a los equipos que están participando en el torneo internacional.

Vea acá: DT de Santa Fe Femenino denunció xenofobia por cuenta de árbitra: “estoy acostumbrado a cosas peores”

‘El Arriero’ concedió una entrevista para ESPN, donde explicó por qué considera que para Once Caldas ha sido particularmente difícil la participación en Copa Libertadores, más allá de los rivales que ha enfrentado, las condiciones de los viajes y calendarios que tanto lo ha condicionado:

“Dicen que con los equipos colombianos no pasa nada a nivel internacional, pero es que es muy duro, a mí me tocó ir a Chile viajando casi ocho horas y devolverme a Bolivia, muy duro el camino y venir a jugar a Colombia y mandarme para otro lado... le tiene que dar a uno tiempo, uno debe tener siquiera cuatro días para recuperar al equipo. Yo creo que, en este momento, en estas instancias, la federación debería pensar más en darle un poquito de descanso a los equipos que están en copa”.

Entonces confesó que la última fecha del fútbol colombiano la tendrá que afrontar con los jugadores titulares, pese a que no era su idea original, pero necesita asegurar su presencia en los cuadrangulares, así como también, no puede perder en último partido de la Copa Sudamericana si quiere clasificar a la siguiente ronda de manera directa:

“No tenemos tiempo, este mes ha sido de poco trabajo, no hemos tenido muchas sesiones de entrenamiento porque no se ha podido, me llevé todo el equipo para Pasto porque quería clasificar, quería irme tranquilo para Brasil, pero ahora tengo una semana para preparar el partido con Cali, quiero jugar con el equipo titular para clasificar”.