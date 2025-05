Jugador del FPC reveló el importante técnico que les exigió 30 millones de pesos para ponerlos a jugar

El camino para ser profesional del fútbol, es una de las carreras más difíciles a nivel mundial debido a la alta demanda de jóvenes que se presentan con el objetivo de vivir del deporte más importante del mundo.

Colombia no es un país ajeno a la circunstancia donde un selecto grupo de jugadores logran cumplir el sueño de representar a un equipo de fútbol profesional.

Incluso, aunque algunos logren debutar en la segunda o primera división, resulta complejo mantenerse ya que depende de los entrenadores que dirijan el club, que los tengan en cuenta tanto para las concentraciones, como para ser inicialistas del equipo.

Una problemática similar vivió el jugador profesional Julián Zea, quien actualmente juega para el club Nogoom FC de la primera división de Egipto.

El delantero colombiano de ascendencia italiana, dio reveladores testimonios para el periodista deportivo Julián Collazos, donde señaló a un importante técnico del Fútbol Profesional Colombiano de pedirle a sus jugadores dinero para ponerlos a jugar.

Se trata de nada más y nada menos que del actual adiestrador de Alianza FC, Hubert Bodhert. Según el jugador, cuando trabajó para ese club en 2021 que en ese entonces se llamaba Alianza Petrolera, Bodther le pidió treinta millones de pesos.

“Yo no me voy a matar la cabeza, sé que con él no voy a jugar sino pago. Me decían: ”Hable con su representante mijo, tiene que pasarle un poquito de billete al profe para que lo meta a jugar“. Él me dijo si usted quiere jugar, tiene que dar un poquito más”, dijo Julián Zea.

Más adelante el delantero continuó:

“Yo pensé, este man lo que quiere es que trabaje para él. Yo dije, ‘no papi, eso era antes,’.´El (Hubert Bodhert) me mostró los jugadores que le pagaban. Eran 30 millones de pesos por semestre“, aseveró el jugador con pasado en equipos como Deportivo Cali, Tauro FC y mencionado Alianza Petrolera.

La información la dio a conocer el también periodista, Pipe Sierra.