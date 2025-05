Jonathan Gómez se despidió de Rosario Central y los hinchas de Santa Fe ‘corrieron’ a pedirlo

El último título que Independiente Santa Fe consiguió fue en diciembre de 2016, cuando Héctor Urrego anotó el único tanto de la final contra Deportes Tolima, luego de una asistencia de Jonatan Gómez.

El argentino se ganó el cariño de la hinchada antes de irse a Racing de Avellaneda o Rosario Central, equipo del que recientemente se despidió.

Los hinchas del ‘León’, al conocer la noticia, no dudaron en pedir su regreso.

El mediocampista argentino no había tenido mucho protagonismo en los últimos partidos con el equipo donde debutó, así que llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato y ser agente libre.

De esta manera, a sus 36 años de edad, Gómez se despidió de Rosario Central: “Y llegó el momento de decir Adiós , es un momento muy triste irme de mi casa , donde empezó todo y donde fui tan feliz .. describir en palabras todo lo q siento es muy difícil ,solo quiero agradecerles a todos por este año y medio q me tocó vivir , con cosas buenas y malas pero siempre tratando de dar lo mejor por este club q amo tanto , gracias a la gente por estar ahí siempre , perdonen si no di lo q esperaban pero siempre me entregue al 100% … Gracias a mi familia por estar en todo momento , bancándome en mis momentos de alegrías pero más en lo difíciles , me despido pero sepan q acá un hincha más q los va alentar siempre y les va a desear de corazón q todo salga de la mejor manera .. GRACIAS ROSARIO CENTRAL , GRACIAS POR HACERME SENTIR ESTA LOCURA POR TUS COLORES … nuevamente muchas gracias por todo y DIOS LOS BENDIGA ..POR SIEMPRE EN MI CORAZÓN 💙💛”.

Entonces los hinchas de Santa Fe aprovecharon para pedir el regreso de Jonatan Gómez: