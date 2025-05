“Se tomaron medidas”, Jorge Bava tras la pelea de Mosquera y Velásquez de cara a cuadrangulares

La pelea que protagonizaron Harold Santiago Mosquera y Yilmar Velásquez en pleno terreno de juego del Estadio Palmaseca durante la victoria de Santa Fe sobre Deportivo Cali ha dado mucho de qué hablar.

Jorge Bava, técnico del equipo, explicó por qué le preocupó tanto la situación, pero dejó claro que necesitan a ambos jugadores en los cuadrangulares.

Durante una entrevista que concedió el técnico uruguayo, no evadió la pregunta a su opinión sobre la pelea de ambos jugadores.

En primer lugar, aseguró que no hay forma de planificar una situación así, pero ya hablaron con ambos futbolistas y ellos reconocieron su error, así que lo más importante es corregir y trabajar en los cuadrangulares.

“Son imponderables que tenemos los cuerpos técnicos. Son cosas que no tenemos planeadas ni las preparamos, surgen y hay que resolver de la mejor manera, Lo hablamos con ellos, lo principal es que lelos asumieron su error y por suerte no pasó a mayores, el gol se validó, termino´el partido con ese 2-0 que nos clasificó y al igual que cuando ganamos, hay cosas para corregir, hubo errores, ese fue uno grave, de otro tenor, pero ganando no alteró lo que fuimos a buscar y obviamente no podemos separar eso, tenemos que incluirlo en el análisis de juego. Se habló y te repito, ellos fueron los primeros que se dieron cuenta, pero no puede volver a pasar.

Hubo una charla tensa con el grupo, con el club, pero lo que a mí me dejó más preocupado es que no refleja lo que es el día a día acá. Fue un error, se asumió, se habló, se tomaron medidas y ahora a pensar en los cuadrangulares porque son dos jugadores que necesitamos. Ojalá estén cuanto antes".