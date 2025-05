Adrián Ramos aseguró que no le da pena jugar en la segunda división del fútbol colombiano

Adrián Ramos todavía no ha tomado una decisión sobre su carrera, pues aunque se fue del América de Cali, todavía no se ha retirado del fútbol profesional.

PUBLICIDAD

De hecho, los rumores lo han vinculado con Real Cartagena, y aunque él dejó claro que no le daría pena jugar en la segunda división, aún no ha dado el sí.

Vea acá: Analista arbitral no puede creer que Edwin Cardona tenga que pagar más que otros expulsados, “multas incoherentes”

El ídolo del América de Cali salió del cuadro ‘Escarlata’, cansado de muchas situaciones que le robaban la tranquilidad, pero no se despidió del fútbol como tal, aunque la posibilidad del retiro no es descabellada.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Ramos explicó que sigue preparándose y analizando cuál será la mejor opción para su vida y su familia:

“Ahora estamos en una faceta en la que liberamos muchas cosas y viendo mucho fútbol, uno siempre tiene que ir mirando las oportunidades que se le van presentando en la vida los proyectos a nivel personal, jugar fútbol siempre será una opción, veremos en junio o julio ver qué puede pasar para tomar una decisión”.

Sobre el Real Cartagena, específicamente, agradeció todo el cariño que ha recibido por todos los hinchas del equipo, incluyendo al Alcalde Dumek Turbay, quien está trabajando para cerrar el fichaje. Sin embargo, Ramos no se comprometió a firmar con el cuadro ‘Heróico’ porque todavía está pensando qué será lo mejor para él:

PUBLICIDAD

“Yo les agradezco a todas las personas de Cartagena, me trataron muy bien, como dije, esperaré hasta junio para ver qué decisión tomar, en este momento me encuentro aprovechando el tiempo en familia y disfrutando, el interés siempre ha estado, más allá de la buena amistad, él conoce cuáles son mis proyectos personales, sobre la posibilidad de jugar en la B, no me da pena”.