“La cancha nos pasó factura”, JuanFer dejó claro que los jugadores del América no están contentos

América de Cali sumó su cuarto empate consecutivo en la Copa Sudamericana luego de igualar sin goles ante Huracán en el Estadio Pascual Guerrero.

Juan Fernando Quintero dio sus primeras impresiones, tan pronto finalizó el compromiso y además de elogiar al rival, dejó claro que el estado de la cancha no les ayudó.

La hora del partido llegó junto a un fuerte aguacero que perjudicó la grama del estadio, y de paso, impidió el correcto desarrollo del partido porque el balón no rodaba con fluidez.

JuanFer fue consciente que necesitaban una victoria para no perderle la pista a Huracán en la cima del grupo pensando en clasificar en primer lugar de su grupo que les permitiera acceder directamente entre los mejores 16 equipos del torneo.

Según Quintero, a pesar de que intentaron por todos los medios, no se les dio el resultado. También destacó la estrategia de Huracán y no negó el mal estado de la cancha:

“Fue muy difícil, el estado del campo no nos favoreció. Intentamos jugar a lo nuestro, pero enfrentamos a un equipo que tácticamente hizo muy bien su trabajo. La cancha nos pasó factura. No nos vamos contentos, pero seguimos con vida para la última fecha. Esto es fútbol, había que adaptarse. Tuvimos las opciones más claras, pero no se concretaron. Lo dimos todo, y aunque el resultado no fue el mejor, la gente reconoce el esfuerzo”