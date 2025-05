Dayro Moreno confesó cuál fue la única vez que lloró por causa del fútbol

La capacidad que tiene Dayro Moreno para hacer goles es impresionante, y una vez más lo demostró en el partido contra Envigado que se disputó el pasado jueves 1 de mayo, liderando así la remontada del Once Caldas que le permitió meterse de lleno en la pelea por clasificar a los cuadrangulares.

Bien dicen que ‘goles son amores’, pero Dayro se ha ganado el respeto y admiración de todos, no solamente por su talento, sino por su particular manera de ser.

En ese sentido, Moreno Galindo confesó cuál fue la única vez que lloró a causa del fútbol y fue en sus primeros años con Once Caldas.

El ídolo del ‘Blanco Blanco’, quien supo integrar la plantilla que conquistó la Copa Libertadores en 2004 tras ganarle la final a Boca Juniors, también disputó el torneo de la Copa Intercontinental contra el recordado Porto de José Mourinho.

Aquel partido quedó igualado y se tuvo que definir en penales. Once Caldas estuvo a una sola anotación de convertirse el mejor equipo del mundo, pero finalmente Porto se quedó con la Copa.

Ese fue el día en que Dayro Moreno lloró a causa del fútbol: “El fútbol me sacó lágrimas una sola vez, incluso fue en el partido de Japón contra el Porto. Ni siquiera fue cuando perdimos cuando lloré, sino cuando el Porto bota el penal u Jonathan Fabra tenía la oportunidad de hacerlo y éramos campeones del mundo con Once Caldas. Ahí fue cuando el deporte me sacó las lágrimas, y bueno, son cosas del fútbol, perdimos el partido”.

De igual manera, Dayro habló del Mundial de Brasil 2014, el cual hubiera querido jugar, pero lo afrontó con mucha altura:

“Lo del Mundial de Brasil 2014 sí me golpeó durísimo porque tenía mucha ilusión, y cuando tienes ilusión y que lleguen y le digan a uno que se va para la tribuna, es un momento muy complicado para mi, pero lo tomé con mucho profesionalismo y solo la verdad”.