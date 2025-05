A Carlos Valdés le da risa que comparen a Millonarios de Gamero con el mejor Santa Fe

Entre 2012 y 2017, Santa Fe vivió una época dorada donde consiguió levantar ocho títulos, incluyendo la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank.

PUBLICIDAD

Entonces Carlos Valdés confesó que le da risa cuando comparan a Millonarios de Alberto Gamero, que apenas conquistó tres títulos.

Le puede interesar: “Sigue jugando y la gente lo quiere”, Andrés Llinás sobre un jugador que le hizo ‘la vida a cuadritos’

El exfutbolista, quien ahora es comentarista de ESPN, exaltó su huella en Independiente Santa Fe, cuando fue importante en la zaga defensiva para conseguir varios títulos importantes luego de la sequía de casi cuatro décadas que vivió el club:

“Santa Fe pasó de 34 años sin ganar absolutamente nada a en seis/siete años ser uno de los equipos más ganadores de la última década. Ganamos la Copa, la Liga, Superliga, Copa Sudamericana, se ganó otra Liga, otra Superliga, fueron en total como ocho títulos”.

Entonces fue cuando Carlos Valdés aseguró que, sin la necesidad de demeritar a Millonarios y el proceso de Alberto Gamero que duró cinco años, no puede marcar un precedente en el fútbol colombiano, no solamente porque no consiguieron una cantidad de títulos tan importante en un lustro, sino que tampoco lograron destacar en materia internacional:

“Esto no es por hablar mal del vecino, pero me da risa que hablen de comparar el Millonarios de Gamero, que fue un muy buen equipo, pero con tres títulos y que esto sea un precedente de un equipo de temporada. ¿Por qué no hablan de Santa Fe que en seis años ganó mucho más que eso? Ganó una competencia internacional que no la tienen en las vitrinas muchos equipos en Colombia".