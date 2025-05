Rodallega no entiende el disgusto de los hinchas de Santa Fe: “Que el proyecto, que el presidente...”

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, concedió una entrevista con ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde habló de diferentes temas acerca del equipo y dejó claro que no entiende por qué los hinchas siguen enojados con la institución si los resultados no han abandonado.

Al ’11′ del equipo capitalino le preguntaron directamente por el disgusto de los hinchas. Según Rodallega, aunque entiende que tienen sus argumentos, el equipo no ha salido de los ocho primeros puestos y están mentalizados en clasificar a los cuadrangulares:

“Yo no tengo la respuesta para eso, ellos tendrán sus argumentos, nosotros los nuestros, lo único que hemos querido es que tanto el hincha como nosotros, vayamos de la mano, porque se supone, debe ser así. Pero hay inconformidad de parte de la gente, no les gustaban las contrataciones, que el proyecto, que el presidente... es un pensamiento del hincha, yo lo veo desde jugador: intentamos hacer todo para que Santa Fe esté en los primeros lugares. Tuvimos dos o tres partidos que no ganamos, pero en ningún momento salimos de los ocho, no es algo crítico, no sé por qué la gente lo estaba tomando por otro lado”.

Adicionalmente, aclaró que en ningún momento ha existido ‘camerino roto’ como muchos especularon con sus declaraciones donde señalaba la necesidad de hablar con los compañeros y decirse las cosas en la cara. De hecho, Rodallega aseguró que es el único equipo del fútbol colombiano donde no ha encontrado desacuerdos:

“Pensaron que estaba hablando que había problemas internamente, pero no era así. Desde que estoy acá, en ningún momento he visto división de grupos, peleas, no. Por el contrario, acá, de los 11 equipos que pasé, había tenido situaciones en las que se dividen, pero acá en Santa Fe en cuatro semestres que llevo, cada grupo me ha mostrado la unión y una armonía impresionante, una hermandad chévere, que es sorprendente, no es fácil cuando se van 15 y llegan 15. Eso me ha sorprendido en Santa Fe, no hemos tenido problemas ni encontronazos”.