Javier Gandolfi explicó por qué no quiere que Néstor Lorenzo vuelva a convocar a Marino Hinestroza

El nivel de Marino Hinestroza en Atlético Nacional le permitió ser convocado a la Selección Colombia para la doble fecha de marzo contra Paraguay y Brasil.

No obstante, Néstor Lorenzo no le dio la oportunidad de tener minutos. Javier Gandolfi explicó por qué cree que Marino no jugó en la ‘Tricolor’, y además, confesó que no le gustaría que lo volvieran a convocar.

El entrenador de Atlético Nacional concedió unas palabras con Win Sports, donde se refirió específicamente a Marino Hinestroza, quien se perdió el más reciente partido por una contusión en su tobillo, pero estaría de vuelta para el compromiso contra Internacional por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Las palabras de Javier Gandolfi dejaron claro que no le gustaría ver a Marino Hinestroza nuevamente en la Selección Colombia. No porque no se una al grupo de los mejores jugadores del país, sino porque representa una ausencia importante para Atlético Nacional, teniendo en cuenta que los próximos juegos de la ‘Tricolor’ se disputarán en junio, mes decisivo para el fútbol colombiano.

Y aunque no lo mencionó, Gandolfi también dio a entender que tampoco quisiera ver a David Ospina en la convocatoria:

“Marino (Hinestroza) está o estaba pasando un momento extraordinario, por eso cuando me preguntaban decía que en un futuro cercano iba a tener la posibilidad; ahora te digo lo contrario, no quiero que me lo lleven porque el torneo no se para y perdemos dos o tres jugadores por citación y eso es complejo”.

Cuando le preguntaron a Gandolfi por los motivos que desencadenaron la falta de minutos de Marino Hinestroza en la Selección Colombia, fue sincero al señalar que Néstor Lorenzo le apostó a los jugadores que ya conocía de antes:

“Son decisiones y el técnico de la selección también tiene poco tiempo para observar y seguramente tiene más conocimiento de otros jugadores con los que compartió más”.