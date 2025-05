“Ganamos, pero no por nuestra hinchada”, Fuerte reclamo de Daniel Torres a los seguidores de Santa Fe

Llegó la primera victoria de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe. Sucedió en su visita a Llaneros durante la noche del miércoles 30 de abril, gracias a una solitaria anotación de Daniel Torres, quien fue titular por primera vez con el nuevo técnico.

Torres salió a la conferencia de prensa junto a Bava, pero sus declaraciones no cayeron bien en gran parte de la hinchada.

El futbolista de 35 años, quien supo ser campeón de cinco títulos con Santa Fe, no ocultó que en la actualidad atraviesan un momento complicado, pero pidió más apoyo de la hinchada, pues aunque reconoció el acompañamiento, considera que los jugadores necesitan sentir el apoyo antes y durante los partidos:

“En cuanto a la afición, nos ha acompañado. Claramente, es un tiempo que están disgustados, ellos lo manifiestan, pero mi mensaje es a que nos puedan apoyar, animar en su momento. Durante un partido hay que animar, después ya vemos si decimos lo que tengan que decir, pero previo o durante un partido creo que no es el momento; sobre todo porque lo que nosotros deseamos, ellos también lo desean, que es salir campeones, ganar, ser protagonistas. Y hay solo una manera, estando unidos con el apoyo de ellos y la disposición de nosotros”.

En ese mismo orden de ideas, Daniel Torres dejó claro que si Santa Fe logró la victoria, no fue gracias a los hinchas, sobre todo porque los jugadores no sintieron el apoyo, sino presión antes de jugar contra Llaneros.

“Hoy ganamos, pero no por nuestra hinchada. Lastimosamente, no fue por ellos. Queremos su apoyo, sabemos que están molestos, pero requerimos de su apoyo. Hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido”.