“Tenemos plata para traerlo”: Vélez reemplazaría a Néstor Lorenzo por técnico europeo para el Mundial

Carlos Antonio Vélez despejó dudas sobre la reunión de Néstor Lorenzo con la Federación Colombiana de Fútbol: Fue un encuentro que se extendió menos de una hora, donde se corroboró la continuidad del técnico hasta el final de las eliminatorias. No obstante, el periodista confesó que le gustaría que la Selección Colombia tuviera otro técnico y que fuera europeo.

En primer lugar, el comentarista de Win Sports dio detalles acerca del encuentro y dio a conocer que también hubo presencia de algunos presidentes de clubes:

“Ya se reunieron, fueron 50 minutos de reunión. Lorenzo no se toca, él sigue hasta que termine las eliminatorias y dependerá de cómo Colombia se desarrolle de aquí en adelante, independiente si los rivales ponen equipos fofos. Es el funcionamiento del equipo lo que se quiere ver.

El técnico la tiene clara, hay que terminar con el club de amigos, yo no sé qué compromisos tenga con uno o dos jugadores ahí, pero sí es por agradecimiento, ya chao. Busquemos las opciones, que las tenemos por cantidades".

Entonces fue cuando Vélez se animó a dar su opinión y decir que le encantaría la contratación de un técnico europeo, aunque no se animó a dar un nombre en específico:

“Colombia debe tener otro técnico para el Mundial. Con perfume, con caché, tenemos plata para traerlo, ojalá Europeo. Ya ese cuento de la idiosincrasia y que no nos conocen, no es verdad porque todos juegan afuera, solo llaman a Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza.

No tenemos por qué tenerle miedo a dar el salto de calidad. La Federación piensa que Lorenzo sigue y se evaluará para el Mundial".

Finalmente, Carlos Antonio señaló que el técnico de la Selección Colombia viajará en los próximos días a Cartagena para ver a los jugadores de la Sub-17, quienes participan actualmente en el Sudamericano:

“Lorenzo sí va a Cartagena, pero no tiene nada que ver con cumbres con la Federación, porque allá está la Sub-17. ¿Quién ha dicho que a ese señor le pagan por la selección absoluta? Y si es así, están botando la plata. Yo sé que no le gustan los procesos porque no le ha parado bolas a la Sub-20, pero es su trabajo”.