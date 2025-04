“Los amigos de ellos influyen en sus decisiones”: Rafael Dudamel dejó claro por qué no llegó a Santa Fe

La salida de Pablo Peirano coincidió con el tiempo de descanso que tuvo Rafael Dudamel desde su renuncia a Atlético Bucaramanga hasta su llegada al Deportivo Pereira, razón por la cual, muchos hinchas de Santa Fe se ilusionaron con la llegada del técnico venezolano.

PUBLICIDAD

No obstante, la directiva del ‘León’ apostó por Jorge Bava a pesar que Dudamel había mostrado su interés por llegar al cuadro capitalino.

De hecho, el propio técnico del Pereira explicó por qué no pudo llegar a Santa Fe.

Vea acá: “Era correcta la situación”, Eduardo Pimentel habló de los tres jugadores involucrados en amaños

Rafael Dudamel habló con ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde le preguntaron por los motivos que no hicieron posible su llegada a Santa Fe y él explicó que hay varios puntos.

En primer lugar, considera que no es del gusto de la directiva y eso es respetable, además de las influencias que los aconsejaron al momento de contratar técnico:

“Es una historia que todos saben y yo no tengo la menor intención de entrar en alguna polémica, para nada, tengo un gran respeto por Independiente Santa Fe, viví unos años en el club extraordinarios, bellísimos, con unos recuerdos especiales.

PUBLICIDAD

Quienes están al frente hoy del club, no tuve ninguna oportunidad de trabajar con ellos como futbolista, y hoy como entrenador, he tenido algunos encuentros con ellos, nada que ver con conversaciones de vinculación, pues coincidimos en un avión, en un aeropuerto, en un estadio y tengo un gran respeto, entendiendo que cada uno tiene sus gustos, su proyección, sus amigos y muchas veces los amigos de ellos también influyen en sus decisiones, en sus consejos, quien los asesore, y hoy no se ha dado".

Finalmente, Dudamel fue muy claro al momento de señalar que en algún momento se convertirá en técnico de Santa Fe:

“Yo sigo feliz, tranquilo, me siento afortunado de estar en Deportivo Pereira y sigo haciendo carrera, después el tiempo seguramente en algún momento nos cruzará y nos pondrá juntos”.