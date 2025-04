Gabriel Meluk dio otra versión de por qué Santa Fe no tuvo en cuenta a Rafael Dudamel: “Se portó mal”

Rafael Dudamel no ocultó que desea ser director técnico de Independiente Santa Fe en algún punto de su carrera, y aunque recientemente hubo una posibilidad, el técnico venezolano fue descartado porque en el ‘León’ apostaron por Jorge Bava.

Según el técnico venezolano, no es del agrado de las directivas ni de los amigos, pero Gabriel Meluk aseguró que a él le dieron otra versión donde Dudamel no quedaría bien parado.

Las declaraciones del actual entrenador del Deportivo Pereira, tomaron mucha fuerza y llenaron de ira a los hinchas de Santa Fe que deseaban verlo en la institución, pues Dudamel confesó que a pesar de cruzarse con los directivos del club capitalino en diferentes ocasiones, no ha recibido nunca una oportunidad para trabajar con ellos.

“Quienes están al frente hoy del club, no tuve ninguna oportunidad de trabajar con ellos como futbolista, y hoy como entrenador, he tenido algunos encuentros con ellos, nada que ver con conversaciones de vinculación, pues coincidimos en un avión, en un aeropuerto, en un estadio y tengo un gran respeto, entendiendo que cada uno tiene sus gustos, su proyección, sus amigos y muchas veces los amigos de ellos también influyen en sus decisiones, en sus consejos, quien los asesore, y hoy no se ha dado”.

Sin embargo, aseguró Gabriel Meluk, reconocido periodista de El Tiempo, que a él le dijeron que Santa Fe descartó a Rafael Dudamel por las actitudes que habría tenido con la delegación del ‘León’ en la final de la Liga BetPlay 2024-1 que terminó ganando Atlético Bucaramanga:

“A propósito de este tema, la versión que me dieron en su momento fue que Dudamel se portó mal -“trató mal”, me dijeron- con la delegación de Santa Fe durante la final de hace un año que ganó Bucaramanga, y que por eso no fue tenido en cuenta..."