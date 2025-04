“Me voy a mi casa y no dirijo más”: Jorge Bava de Santa Fe, firme en su convicción tras derrota con La Equidad

El inicio de Jorge Bava como director técnico de Santa Fe no ha sido ideal: Empató a un gol con Deportivo Pasto en condición de local en su debut y el segundo partido lo perdió ante La Equidad, un equipo que no había ganado este año.

Por supuesto, hay gran preocupación en la hinchada, y aunque el técnico uruguayo también dio a entender que necesitan mejorar muchos aspectos, dejó claro un aspecto que es innegociable para él.

Bava llegó a la rueda de prensa acompañado de Emmanuel ‘Turro’ Olivera, donde les cuestionaron por el aspecto anímico del equipo tras la derrota y los aspectos claves que desencadenaron en la derrota a manos de La Equidad.

Para ser específicos, un periodista le preguntó a Bava qué sucedió en el vestuario y qué se dijeron con los jugadores, pero él hizo énfasis en que no revelaría lo que sucede dentro del vestuario porque es un código importante que cumplió cuando era futbolista y pretende mantener ahora que es entrenador:

“Con todo respeto, si un día rompo esa infidencia, me voy a mi casa y no dirijo más. Sí le pudo hablar de fútbol, de táctica, de lo que usted me pregunte, pero de puertas para adentro, a mi parecer, nunca saldría. Pero sí puedo decir que el equipo está dolido por un mal resultado y con ganas de salir adelante, de llegar fuertes a zona de definición. Estoy contento con ellos porque se brindan al máximo cada partido, hay mil cosas para corregir y para eso estamos, pero el equipo la verdad en ese sentido me tiene muy tranquilo y contento porque se brindan al máximo”.

¿Cuándo es el próximo partido de Santa Fe?

El ‘León’ tendrá que reponerse en poco tiempo porque el próximo lunes 14 de abril tendrá que recibir a Independiente Medellín en la fecha 14 del ‘todos contra todos’.

Cabe resaltar que este partido se disputará a partir de las 7:00 de la noche en el Estadio El Campín.