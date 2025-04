“Así como a otros equipos”, Eduardo Pimentel pidió a la FCF que le revelen una evidencia descarada

Las denuncias de Boyacá Chicó en los últimos días han levantado la polémica en el fútbol colombiano. Eduardo Pimentel separó a tres jugadores del plantel profesional por presunto amaño de partidos.

El máximo accionista del cuadro ‘ajedrezado’ no se quedó ahí, pues ahora solicitó los audios del VAR en una polémica jugada que pudo ser penal para su equipo y el árbitro Carlos Betancourt no consideraron.

Pimentel confesó que se puso a la tarea de estudiar el comportamiento de los futbolistas que integran la plantilla del Boyacá Chicó y encontró que tres de ellos estarían amañando partidos. Aunque no quiso revelar sus nombres, aseguró que no los sacó de la institución,pero sí los separó del plantel profesional.

Viendo todos los videos y analizando la situación, había errores de tres jugadores que no voy a nombrar, evidentes, claros, diáfanos. Tomé la determinación, equivocado o no, sin tener las pruebas, de no sacarlos del plantel, sino retirarles del entrenamiento del equipo profesional.

Un día después, habló específicamente del partido que Boyacá Chicó jugó de local en el Estadio La Independencia contra Fortaleza.

Dicho partido terminó con victoria para el cuadro capitalino, pero a Eduardo Pimentel le pareció que hubo una jugada que debió ser señalada como pena máxima a favor de su equipo, así que emitió un comunicado pidiendo que revelen los audios del VAR porque es una evidencia descarada:

“Quiero pedirle a la Federación Colombiana de Futbol y a la Comisión arbitral públicamente, para que así como a otros equipos se los han entregado, nos entreguen también a nosotros los audios entre el VAR y el juez Carlos Betancourt contra Fortaleza y así poder saber qué fue lo que pasó en esta jugada q no es un CAPRICHOnuestro es una evidencia DESCARADA”.