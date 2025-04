“Era correcta la situación”, Eduardo Pimentel habló de los tres jugadores involucrados en amaños

Santa Fe vs Boyacá Chicó

Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, habló sobre la polémica denuncia del equipo acerca de llamadas que recibieron sus jugadores para arreglar el partido contra Independiente Santa Fe, el cual, quedó 0-0.

Según dijo Pimentel, ya tenía sus sospechas de tres jugadores por algunas acciones, así que había hecho un video para comprobar su punto que argumentara la decisión de separarlos del plantel profesional.

“Nuestros jugadores desde hace 4 días han recibido llamadas de amenazas de muerte provenientes de presuntamente el número telefónico No. 3159360079, luego de que un jugador nos informara oportunamente que desde dicho número fueron contactados con el propósito de ofrecerles arreglar el resultado del partido jugado el fin de semana pasado”, se puede leer en el comunicado que emitió la institución boyacense en horas de la tarde del martes 29 de abril.

Eduardo Pimentel dio detalles acerca de esta situación y dejó claro que no revelará los nombres de los jugadores, quienes no han sido expulsados de la institución, pero sí reveló que luego de separarlos del plantel profesional, fue cuando empezaron a llegar las amenazas para otro jugador.

A continuación le presentamos las palabras de Eduardo Pimentel:

“En la semana anterior yo fui a la institución e hice unos videos personalizados con los jugadores donde mostré que había jugadas que no eran las más acordes o correctas dentro de un campo de fútbol.

Esto seguramente lo puedo hacer yo que jugué futbol toda la vida, lo entiendo. Sé cuando hay un error y cuando no hay error, sino algo que me deja la duda, no lo voy a pronunciar, ustedes lo deben imaginar

Viendo todos los videos y analizando la situación, había errores de tres jugadores que no voy a nombrar, evidentes, claros, diáfanos. Tomé la determinación, equivocado o no, sin tener las pruebas, de no sacarlos del plantel, sino retirarles del entrenamiento del equipo profesional.

Qué casualidad que apenas se retiran esos jugadores, al día siguiente ya informado todo el grupo, porque estábamos todos reunidos. Llaman a amenazar a un jugador del club por haber dado los nombres de estas tres personas. Se hizo como yo lo manejé, ningún jugador me ha comentado absolutamente nada

Dimos en el palo, era correcta la situación".