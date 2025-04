“Perdí peso, no podía dormir, no comía bien”, Eduardo Luis habló de meses muy difíciles que vivió

Eduardo Luis López es uno de los narradores colombianos más aclamados en la actualidad, quien se destaca por relatar el fútbol colombiano en Win Sports, y también algunos partidos de la Selección Colombia en el Canal RCN.

Pese a que muchas personas sienten simpatía con el ‘Toxirrelator’, hubo una época en donde cometió un error tan grave que hasta sintió que se terminaba su carrera.

Fue tal su preocupación que dejó de dormir y de comer, así como también tuvo que dejar de enviar a sus hijas al colegio por la gran cantidad de amenazas que recibió.

Eduardo Luis habló del famoso episodio donde habló de Atlético Nacional y dijo que debían “perder hasta el c***”. Esto fue lo que reveló:

“Íbamos a hacer un partido de Atlético Nacional vs Cali en el Canal RCN. Se hacía antes del partido un Facebook Live con los hinchas y nosotros estábamos con Ricardo (Henao), nos estaban poniendo los micrófonos apenas y esos días Nacional estaba enfocado en la Copa Libertadores y no le daba pelota al fútbol local. Justo enfocan el estadio y estaba vacío, entonces hago comentarios muy fuertes. El operador se equivocó y tenía nuestros micrófonos al aire y yo en ese momento no me doy cuenta hasta que empiezan a llegar mensajes”.

El ‘Toxirrelator’ no dimensionaba la magnitud de las consecuencias que tendrían sus palabras, pero confesó que fue la segunda llorada más fuerte de su vida:

“Cuando termina el partido, lanzan el video y me llega. Literal me caigo desmayado en el set y empiezo a llorar, pensé que se me había acabado la carrera, fueron meses muy difíciles, yo perdí peso, no podía dormir, no comía bien. Amenazas que llegaban al canal, mis hijas no pudieron volver al colegio un tiempo, se me perdió el perrito, uno no sabe si se lo robaron o se perdió, es la segunda llorada más dura de mi vida”.

Sin embargo, Eduardo Luis no se dio por vencido y aprovechó que Atlético Nacional llegó a la final del fútbol colombiano ese semestre para afrontar el problema:

“En la empresa me apoyaron, tuve muy mala suerte. Sufrí mucho, a mí me llamaron del canal, justo Nacional llega a la final ese año y yo narro la final. Yo decido ir al Atanasio, o me matan o ese problema se acaba, pero yo no voy a correr el resto de mi vida”.