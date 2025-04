Arquero del Medellín reveló qué pasó con Hugo Rodallega en el vestuario tras su encontrón en la cancha

Independiente Medellín visitó a Santa Fe el pasado lunes 14 de abril y consiguió una importante victoria que tuvo como protagonista al portero Washington Aguerre, no tanto por sus atajadas, sino por su show, que molestó bastante a Hugo Rodallega.

PUBLICIDAD

El capitán de Santa Fe confrontó al guardameta porque le gritó un gol del Medellín a los hinchas, pero el uruguayo le miró la camiseta en gesto de ‘no te conozco, ¿quién eres?

Varios días después, Aguerre finalmente contó lo que sucedió con Hugo Rodallega, no solamente en la cancha, sino en los camerinos.

Vea acá: Hincha le ganó una tutela a Santa Fe y a Dimayor por intento de censura y libertad de expresión

Durante una entrevista con ‘El VBar’ de Caracol Radio, Aguerre contó detalles inéditos acerca de la pelea con Hugo Rodallega, pero dejó claro que es una situación normal en el fútbol y todo se debe quedar en la cancha.

Luego reveló que en el camerino se encontraron nuevamente, pero el capitán de Santa Fe se acercó para abrazarlo y felicitarlo, algo que le pareció un buen detalle a Aguerre, quien confesó sentirse contento de enfrentar a jugadores de tal importancia.

“Son cosas de partido, situaciones que pasan. Yo siempre he creído que todo lo que pasa en el campo, se queda ahí. Fue en un saque de arco nuestro, voy a jugar en largo, la hinchada de Santa Fe estaba todo el tiempo conmigo a los gritos, justo en un saque largo se da el gol nuestro y les grito el gol. A la jugada siguiente Rodallega se me acercó, me dijo muchas cosas, pero yo lo tomé muy tranquilo; al no responder y querer saber quién era el jugador, lo hizo enojar un poco más, eso fue lo más divertido. Al final del partido, en el túnel nos dimos un abrazo y me felicitó; para mí es un gusto enfrentarme a jugadores como él”.