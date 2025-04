Golazo de Julián Millán en la Copa Libertadores: Le anotó a Internacional con una linda maniobra

La tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores, donde se encuentra Atlético Nacional, comenzó este martes 22 de abril con el enfrentamiento de Internacional de Portoalegre vs Nacional de Uruguay.

No pasaron ni 10 minutos hasta que Julián Millán, el defensor colombiano con pasado en Santa Fe, anotó el primero para el equipo visitante.

Nacional no había conseguido anotar en sus dos primeros partidos de la Copa Libertadores (0-3 vs Atlético Nacional y 0-1 vs Bahía), hasta que apareció Julián Millán desde un tiro de esquina, y luego de un rebote, resolvió de manera acrobática para anotar el primer tanto de su equipo.

A los 10 minutos, Luciano Boggio marcó el segundo tanto para el equipo de Pablo Peirano, que sin duda alguna sorprendió a todos con esa ventaja temprana sobre el poderoso Internacional, que llegaba con aire en su camiseta tras golear por tres goles a Atlético Nacional.

Vea el gol de Julián Millán hoy en la Copa Libertadores: