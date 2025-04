¿Por qué tan elegante, Segundo Castillo? Este martes continuará la Libertadores, aunque sin colombianos

David Ospina en Internacional v Atletico Nacional - Copa CONMEBOL Libertadores 2025

PORTO ALEGRE, BRAZIL - APRIL 10: Enner Valencia of Internacional and David Ospina of Atletico Nacional compete for the ball during the Copa CONMEBOL Libertadores Group F match between Internacional and Atletico Nacional at Beira-Rio Stadium on April 10, 2025 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)

