“Hubo ofertas del fútbol español”: Dayro Moreno contó que lo querían en la élite de Europa

No cabe duda que Dayro Moreno es uno de los futbolistas más importantes en toda la historia de nuestro país y así lo respalda su récord como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos.

Pese a que Dayro firmó una gran carrera, confesó que le hubiera encantado jugar para el Real Madrid, y aunque sí tuvo ofertas del fútbol español, no se concretaron

El ídolo de Once Caldas jugó en diferentes equipos de nuestro país como Millonarios, Junior, Atlético Nacional o Atlético Bucaramanga, también tuvo experiencia en el exterior: Atlético Paranaense de Brasil, Xolos de Tijuana de México, Steaua Bucarest de Rumania, Talleres de Argentina u Oriente Petrolero de Brasil.

Sin embargo, el propio Dayro confesó que su carrera pudo haber sido diferente cuando le llegaron ofertas desde el fútbol español. Tal parece que Moreno Galindo estaba emocionado por dar el salto al fútbol de élite, pero por temas ajenos a él, no se concretó este negocio.

“Siempre me gustó España, el Real Madrid, tuve la fortuna que hubo ofertas del fútbol español pero no se dio la oportunidad”, confesó Dayro, sin dar muchos detalles al respecto.

Lo que sí sucedió en su carrera, marcando su vida, fue el paso por Atlético Nacional, entre 2017 y 2018, tiempo en que alcanzó a ganar la Recopa Sudamericana, un título de Liga y otro título de Copa, siendo goleador indiscutido.

“Cuando estuve en Atlético Nacional, me marcó muchísimo, fueron dos años muy lindos, gané títulos, salí goleador”, confesó Dayro, dejando claro que el cuadro ‘Verdolaga’ fue uno de los más importantes de su carrera, sin tener en cuenta, por su puesto, al Once Caldas de sus amores, donde no solo es ídolo sino múltiple campeón.