Muerte del Papa Francisco dejó mágica coincidencia con campeón de la Copa Libertadores

El mundo católico está de luto tras la muerte del Papa Francisco, santo pontífice que partió de este mundo terrenal con 88 años de edad y que ocupó el puesto número 266 en la lista de Obispos de Roma. Tras este suceso, la numerología se ha hecho presente, tanto para aquellos que quieren buscar suerte jugando a la lotería, como para aquellos que les resulta mágico las coincidencias que los números tienen con la muerte. Muestra de esto es la coincidencia futbolera que tuvo este deceso con la pasión futbolera de Jorge Mario Bergoglio.

El cardenal estadounidense Kevin Farrell fue el encargado de darle a conocer al mundo qué el Papa había fallecido en la mañana de este 21 de abril, tras enfrentar una dura lucha contra una neumonía bilateral que tuvo como desenlace un derrame cerebral, coma, colapso cardiovascular irreversible,

Este fallecimiento se convirtió en un duro golpe para los argentinos, quienes vieron nacer en sus tierras al único Papa latinoamericano que ha pasado por la iglesia; mismo que antes de su deceso fue un hincha fiel de San Lorenzo. Justamente, el periodista deportivo Juan José Buscaglia de Blu Radio, reveló una inusual coincidencia entre el número de socio de Bergoglio y los detalles numéricos asociados con su partida.

“San Lorenzo siempre anheló tener una Copa Libertadores y logró esto en 2014, tras la llegada de Francisco al papado. (...) Hay convicción en los hinchas de San Lorenzo, no solamente fue ‘El Patón Bauza’, también Francisco. Él era socio de San Lorenzo y hay una particularidad en su número de socio, ya que él era el socio 88.235, si dividimos ese número en dos, él falleció a los 88 años, y el horario en Italia cuando falleció eran las 7:35 a.m, pero como hay cinco horas de diferencia con Argentina, eran las 2:35 a.m. Son de esas coincidencias divinas e increíbles”, fue la historia del periodista que tiene impactados a miles de amantes del balompié.