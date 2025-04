Periodista de RCN Radio denunció que Eduardo Méndez lo llamó a gritarle y culparlo por cosas de Santa Fe

El momento que atraviesa Independiente Santa Fe está lejos de ser bueno y los hinchas están preocupados porque Jorge Bava apenas llegó al equipo, pero no ha podido ganar en tres partidos que ha dirigido.

PUBLICIDAD

Ahora resulta que un periodista de RCN Radio denunció que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, lo llamó a gritarlo y reclamarle por cosas que él no tiene responsabilidad.

Vea acá: La Selección Colombia no tendría a su arquero titular en los próximos partidos, según Sheyla García

Sebastián Heredia es el periodista en cuestión, quien a través del programa ‘Las voces del deporte’ de RCN Radio, contó lo que sucedió con el presidente de Santa Fe luego de la eliminación del equipo en Copa Libertadores.

Heredia aseguró que Eduardo Méndez lo responsabilizó luego del fracaso internacional de Santa Fe por sus opiniones que contradecían la versión del presidente. Según el directivo, los fichajes que realizó fueron dignos de ganar la Copa Libertadores, pero Sebastián Heredia, al igual que muchos hinchas, no estaba de acuerdo.

Entonces Méndez llamó al periodista para regañarlo y gritarlo, pero Heredia se sostiene en su posición:

“Cuando Iquique eliminó a Santa Fe y el señor (Eduardo) Méndez me llamó muy alterado a regañarme, me echaba la culpa de cosas que yo no tenía responsabilidad”

PUBLICIDAD

En medio de su acalorada gritería me dijo que esta nómina era más cara que la del semestre pasado porque yo le dije que yo no estaba de acuerdo con que Kevin Cuesta y Víctor Moreno fueran los reemplazos de Marcelo Ortíz y Facundo Agüero

Se le encareció la nómina porque algo estaba haciendo mal".

*Ver a partir del minuto 24*

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

El siguiente partido del conjunto ‘Cardenal’ será el próximo domingo 27 de abril, en el Estadio El Campín de Bogotá, contra Boyacá Chicó a partir de las 2:00 de la tarde.