El césped del Campín se renovará con el propósito de evitar lesiones de los futbolistas

Muchas críticas han surgido respecto al estado del terreno de juego del Estadio El Campín. Por ejemplo, luego del partido Millonarios vs Alianza, Álvaro Montero criticó fuertemente el estado de la cancha: “Es un desastre, tengo el tobillo hinchado, me lo doblé. Es algo que no nos compete a nosotros, pero que afecta el funcionamiento de los equipos”.

Alejandro Restrepo también aseguró que la cancha no estaba para jugar, aunque su señalamiento fue directamente hacia la Dimayor por la programación de dos partidos en el mismo estadio en menos de 24 horas, Millonarios vs Atlético Nacional y Santa Fe vs Medellín: “Fuimos muy equipo, desde el primer balón que tuvimos en posesión se vio la seguridad con que el equipo entró al campo a jugar, sin perder balones fáciles, siempre dando el pase seguro al compañero en una cancha que había sido pisada a las 4:00 de la tarde, que ayer se jugó un partido y no se prestaba mucho para jugar”.

¿De qué manera Sencia pretende mejorar el estado del Campín?

En PUBLIMETRO hablamos con Juan Carlos Salamanca, el encargado de la renovación del césped del Campín, quien nos explicó el proceso de hacer híbrida la cancha y los beneficios que tendrá para los jugadores:

“Mucho más confort: el campo tiene un rebote superior, se puede mejorar el performance al balón en cuanto a velocidad y rodadura. Le ayuda al jugador para evitar lesiones y agronómicamente, las fibras ayudan a que el campo esté verde, que a largo plazo, también ayuda en los costos de aplicación de fertilizantes.

También cuando en invierno, llueve copiosamente, estas fibras tienen mini canales que permiten mayor velocidad en el drenaje del campo. Todos estos sistemas ya están montados en Europa.

Ahora, cuando tenemos estadios como el Campín, que tiene combinación de eventos de artes escénicas, este sistema ayuda mucho a amortiguar las cargas. Estas fibras ayudan a que no haya un decoloramiento total y ayuda a que la grama no pierda ni su consistencia ni su estructura”.

Cabe resaltar que este proceso comenzará tan pronto Millonarios y Santa Fe finalicen su participación en la Liga BetPlay 2025-1.