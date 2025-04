Jorge Bava fue claro al señalar las razones por las que Santa Fe ha perdido los últimos partidos

Jorge Bava completó su tercer partido como director técnico de Santa Fe en la derrota en condición de local a manos de Independiente Medellín, de los cuales, apenas ha conseguido un punto.

PUBLICIDAD

Entonces en la rueda de prensa confesó que le encantaría poder obtener los mejores resultados desde ahora, pero está tranquilo porque confía en que su metodología lo llevará a conseguir los puntos.

Le puede interesar: “La cancha que no se prestaba mucho para jugar”: Dardo de Alejandro Restrepo para la organización del FPC

El técnico de Santa Fe asistió a la conferencia de prensa acompañado de Iván Scarpetta, quien ingresó al partido en lugar de Emannuel Olivera debido a una sobrecarga muscular que sufrió el defensor argentino.

Precisamente, al futbolista le preguntaron por qué los resultados no han acompañado al equipo, pero Jorge Bava se quiso adelantar en la respuesta y explicó que hay detalles muy específicos que les han terminado costando en el marcador, específicamente los errores no forzados y las oportunidades desperdiciadas, pero considera que van por buen camino.

Eso sí, Bava aseguró que él preferiría ganar, que jugar bien, pero tiene confianza en su proyecto:

“Permíteme el atrevimiento, voy a contestar la pregunta de Iván Scarpetta. Una cosa son los resultados, que obviamente no son los que queremos, pero otra cosa son las asociaciones y las combinaciones. Haber perdido el partido hoy, inició muy bien, estamos teniendo chances y no la estamos concretando. El mínimo error no forzado te cobran, nuestras oportunidades no las estamos concretando y no está alcanzando.

PUBLICIDAD

Cambiaría todo eso por el resultado, pero estoy convencido que esas articulaciones nos va a permitir a la larga, ganar más que perder".

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

El próximo partido del ‘León’ será en dos semanas, es decir, el domingo 27 de abril, cuando reciba a Boyacá Chicó por la fecha 16 del ‘todos contra todos’.

Cabe resaltar que Santa Fe se iba a medir a Llaneros este domingo 20 de abril, pero la Dimayor decidió aplazarlo.