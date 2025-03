“Qué vas a saber tú”: Eduardo Luis estalló porque dijeron que era amigo de un DT con pasado en Junior

Eduardo Luis López es uno de los narradores con mayor fama y experiencia de nuestro fútbol colombiano, quien trabaja tanto para Win Sports como para RCN.

Sin embargo, un incómodo escenario vivió cuando le dijeron que era amigo de Arturo Reyes, solo porque aseguró que le parecía una opción interesante para dirigir Santa Fe, así que no se quedó callado.

Este primer fin de semana de marzo comenzó a circular una información que sugería a Arturo Reyes como una de las opciones más fuertes para ser técnico de Independiente Santa Fe tras la salida de Pablo Peirano.

Para Eduardo Luis, la contratación de Reyes sería buena opción para el ‘León’, así será consciente que muchos no estén de acuerdo con su posible llegada:

“No creo que se dé. Me dicen que al señor Méndez no le gusta. Pero sí me pregunto: Si tus Dts recientes fueron Rivera, Bodher y Peirano entre otros, que no ganaron nada, por qué no ver como un paso adelante un Dt campeón con un grande y reciente, experiencia internacional y técnico de selecciones Colombia. Está bien que gusten otros, pero comparativamente con los que han tenido en el último tiempo, Reyes tiene mucha más hoja de vida, experiencia y logros que todos”.

Entonces, en redes sociales lo confrontaron y aseguraron que era amigo de Reyes, y por eso, estaba ‘recomendándolo’:

“Eduardo Luis dejé de hacer sonar bonito a su amigo, para nadie es un secreto que Reyes es un gran amigo suyo”.

El ‘Toxirrelator’ no guardó silencio y aseguró que no pueden decir que él es amigo de alguien solo por dar su opinión honesta:

“Qué vas a saber tú de mis amigos. Es una palabra muy grande que en todo lado perratean. Eso sí, acepto que a mi Reyes no me parece mal Dt. Y tiene una hoja de vida mucho mejor que los Dts recientes de Santa Fe”