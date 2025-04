“Nos ganó Pedro el escamoso”: Hincha de Racing hizo reír a más de uno con su tristeza por perder con Bucaramanga

Los hinchas del Racing, quienes no pudieron asistir a la derrota a manos de Atlético Bucaramanga debido a la sanción que les impuso CONMEBOL por la fiesta que armaron en la final de la Copa Sudamericana que ganaron en la edición anterior, se sorprendieron porque su equipo hubiera perdido a manos del ‘Leopardo’.

Uno de ellos, a través de redes sociales, dijo que no podía creer que cayeron a manos del equipo de Pedro el escamoso.

Para nadie es un secreto que Bucaramanga no partía como favorito en su visita al Cilindro de Avellaneda para enfrentarse al vigente campeón de la Copa Sudamericana, e incluso, ellos mismos lo sabían y así lo dejaron ver con la publicidad que hicieron para el juego, haciendo un símil con la historia bíblica de David y Goliat.

E incluso, los jugadores de Racing también lo expresaron. Particularmente Agustín García Basso, quien aseguró que no cree que Bucaramanga creyera posible quedarse con la victoria: “Por querer hacer un gol con rapidez, ellos se llevaron el resultado que no sé si lo esperaban, pero bueno, es fútbol y hay que seguir. Tenemos mucho por delante”.

Así también lo reflejaron los hinchas de Racing, uno de ellos, lo expresó en un video que se hizo viral en redes sociales, pues comparó a Leonel Álvarez con el famoso personaje de la televisión colombiana, Pedro el escamoso, interpretado por Miguel Varoni.

¿Qué dijo Leonel Álvarez tras su victoria con Bucaramanga?

El entrenador no ocultó su alegría tras conseguir los tres puntos en un estadio tan difícil y contra un gran rival, pero dejó claro cuán complejo es competir en ambos torneos y más si no hay ayuda en la Dimayor:

“Afecta porque estamos jugando muy seguido y en Colombia no nos ayudan. Jugamos hoy y no alcanzamos a recuperarnos, concentrar el sábado. Ese es el fútbol colombiano, que no le ayuda a los equipos que están en Copa Libertadores. Es triste porque se podía haber corrido el partido, pero no nos ayudaron”.