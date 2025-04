Bucaramanga volverá a jugar de visitante en la Libertadores sin presencia de hinchas rivales

Atlético Bucaramanga vs Colo Colo

El partido de Colo Colo vs Fortaleza se tuvo que suspender porque los hinchas ultras del cuadro chileno invadieron la cancha, lo cual, terminó de sembrar el caos que ya se había producido minutos atrás cuando fallecieron dos jóvenes, uno de 13 años y otro de 18 años, quienes fueron atropellados por un carro lanzagases.

La CONMEBOL tomó la decisión de sancionar la plaza, entonces, Bucaramanga se cerrará la fase de grupos en condición de visitante, pero sin la presencia de hinchas.

Corría el minuto 71 cuando el árbitro Gustavo Tejera decidió detener el partido al notar que aficionados habían burlado la seguridad y habían ingresado al terreno de juego. Tan solo unos instantes más tarde, se confirmó que el juego quedaba suspendido, es decir, que no se reanudaría.

De esta manera, Atlético Bucaramanga quedó líder parcial de la zona E y con la expectativa de las medidas que CONMEBOL tomara frente a Colo Colo.

Tan solo un día después de la tragedia, se reveló que el castigo del ente rector fue prohibir la presencia de hinchas de Colo Colo en todos los partidos que restan de la Copa Libertadores, tanto en condición de local como de visitante.

De esta manera, los hinchas de Colo Colo no solamente no podrán decir presente en Argentina y Brasil, sino que además, no estarán presentes en los compromisos del equipo contra Bucaramanga y Racing.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Bucaramanga en Chile?

El partido entre chilenos y colombianos, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, está pactado para disputarse en más de un mes. Para ser más específicos, se llevará a cabo el jueves 29 de mayo a partir de las 7:30 p.m.